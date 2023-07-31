高雄市青年局為讓青年創業能減少跌跌撞撞的摸索之路，在7月至11月開辦多元主題青創培訓課程，主題囊括品牌行銷、法規知識、財務與規劃及創業實務、攤車經營等，8月開始一系列最夯課程，有寫出感動文案知名作家鄭緯筌、被網友喻為「像神一樣的男人」翻轉文字設計師林國慶，以及米博士余政隆等眾多名師傳授品牌經營秘訣，實務經驗分享是最好的養分，千萬不要錯過這難得機會。

La Rue文創設計創辦人洪健哲分享行銷品牌訣竅及心法。（圖念來源：高雄市青年局提供）

青年局辦理六都首創攤車品牌升級輔導計畫，除了輔導費申請有資格審查外，今年7月至11月期間開辦的多元主題培訓課程則開放給對品牌設計有興趣的民眾參加。首場課程由La Rue文創設計創辦人洪健哲(Eric)分享如何定位攤車品牌行銷的商業模式，現場超過50位青年創業家一同解密品牌經營的關鍵，Eric鉅細靡遺分享創業成功的心路歷程，精彩內容博得滿堂彩，課程結束後，仍有許多學員向Eric請益讓攤車品牌入選主題市集的撇步。

林國慶設計「臺灣x Hello Taiwan」字樣爆紅，被網友譽為神人設計師。（圖念來源：高雄市青年局提供）

第二場課程是由蒔秧苗文化事業工作室的創辦人陳佳鴻分享的「商品陳列視覺設計與攝影」，現場超過75位青年創業者向老師學習商品拍攝技巧。接著8月1日登場的是擅長感動文案寫作、內容行銷、品牌形象塑造的專欄作家鄭緯筌，教你善用時下最流行的chat GPT寫行銷文案。

8月10日課程則連開3場，首先由翻轉文字設計師林國慶為青年講授創業成功的關鍵，讓你就算不懂品牌CIS（企業識別系統）也可以從零學起。林國慶從2007年開始研究翻轉文字，2015年以中英文翻轉創作「臺灣x Hello Taiwan」字樣，短時間內獲超過百萬的按讚數，被網友封為神人設計師、「像神一樣的男人」，他深信文字可以透過信念的力量來解構，因而創立「魔翻文創」品牌。

青年局推出夏季創業培訓課程，點燃青年頭家創業魂。（圖念來源：高雄市青年局提供）

另因應大眾對食安議題的重視，同日13:30-16:30由各大連鎖品牌專業顧問朱志成老師分享食品安全衛生法；同日最後一場17:00-18:00，則是高雄在地老牌宏裕行二代林資閔傳授他如何勇闖國際舞台，行銷MIT水產至世界10多國，並翻轉公司債務的實務講座。緊接著於8月15日邀請姐妹淘部落客漂流美、總編蘇慧芸帶大家用手機玩短影音攝影及O2O行銷；8月29日由魔米國際股份有限公司余政隆講授如何為商品取個好名字。

以上眾多暑期青創培訓課程全部免費，分別於高市府青年局及高雄文創訓練中心開課，上課時間及地點請詳閱報名網站https://reurl.cc/r5n2qr，名額有限，想創意的青年千萬不要錯過這次機會。