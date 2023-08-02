進入8月中元普渡採買旺季、搶攻逾百億商機，統一超全台近6800家7-ELEVEN門市自8月8日起祭出史上超強OMO雙重全店行銷活動搶市，首推限時6天的「超吉好運拜 中元會員立折」3大早鳥優惠搶便宜攻略，以及8月8日下午3點起展開的「哆啦A夢積木 FUN樂遊集點送」活動，讓1650萬會員就近買、立即省、開心花。
統一超預估，期望OMO雙重全店活動能帶動相關類別業績再成長1~2成。
為搶攻普渡商機，統一超(2912)全台近6800家7-ELEVEN門市自8月8日起祭出OMO雙重全店行銷活動搶市，讓1650萬會員就近買、立即省、開心花，期望帶動相關類別業績再成長1成到2成。
進入8月中元普渡採買旺季、搶攻逾百億商機，統一超全台近6800家7-ELEVEN門市自8月8日起祭出史上超強OMO雙重全店行銷活動搶市，首推限時6天的「超吉好運拜 中元會員立折」3大早鳥優惠搶便宜攻略，以及8月8日下午3點起展開的「哆啦A夢積木 FUN樂遊集點送」活動，讓1650萬會員就近買、立即省、開心花。
統一超預估，期望OMO雙重全店活動能帶動相關類別業績再成長1~2成。
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