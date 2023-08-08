台塑表示，8、9月雖然配合台塑化OL-3歲修，開工率降低，但因近期原油價格上漲，石化行情普遍自谷底反彈上漲，加上第3季為石化產品傳統需求旺季，預期8月及9月營收會高於7月，因此，整體而言，第3季營業額將比第2季增加。另外，預估第3季開工率落在87%，將高於第2季的84%。

南亞表示，電子產業鏈長期去化庫存後，7月中下旬起庫存水位逐漸正常化，整體訂單有小幅回穩，加上AI、電動車、儲能 相關領域需求穩定，市況可望逐步回升，預計南亞8月營收將相較7月增加。至於第3季，電子消費新品進入備貨旺季，整體銷售量將較第2季成長；另外，塑膠加工產品也因各國經濟環境逐步回穩，民生消費、餐飲、旅遊等商機恢復，且大陸政府積極鬆綁房地產管制措施，營收將相較第2季成長。整體來說，南亞預估，第3季營收較第2季略增。

台化表示，7月合併營收比6月成長，主要是因為市場轉趨活絡。8月預計也會 比7月好，量、價上都有改善，因此，先前預估第3季合併營收比第2季好的預期沒有改變，售量會有較大幅度增加，售價影響比第2季還是不利，但是原油價格上漲拉動石化、塑膠製品隨之上漲，影響改善許多。

台塑化表示，沙烏地阿拉伯表示將把7、8月額外減產100萬桶/日延長至9月，且不排除繼續延長或擴大減產，使沙烏地阿拉伯原油產量保持低點900萬桶/日，加上俄羅斯表示原油出口9月減少30萬桶/日，且近期出口已逐步減少50萬桶/日至300萬桶/日，顯示俄羅斯原油出口確實減少，並與沙烏地阿拉伯聯合控制原油供給，使油價下檔支撐強勁，加上美國通膨逐漸下降，經濟可望逐漸回穩，各機構預期下半年供需短缺100～200萬桶/日，將使油價保持穩健。台塑化煉油廠8月煉量預計45.4萬桶/日(84%)，第三季平均46.2萬桶/日(86%)，輕油裂解廠OL#3已經於8月2日開始進行年度定檢，預計輕裂廠平均產能利用率為52%。