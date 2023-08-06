教育部近日修正大專校院防疫指引，8月15日起，快篩陽性但為輕症或無症狀的教職員工生，自主健康管理期間不再有支持性給假；至於中、重症者，學校應依隔離治療通知書所載日期核給「防疫隔離假」日數，不列入出缺席紀錄，也不能扣減評量成績（學生）或考績（教職員工）

衛福部疾管署日前宣布年８月15日起(以篩檢陽性日為準)，新冠肺炎篩檢陽性輕症、無症狀民眾，自主健康管理天數由10天調整為5天；同時軍職人員、公務人員、教師、學生等對象自主健康管理期間，無需給予支持性給假。

現行快篩陽性輕症或無症狀的民眾不須通報也不須隔離，而是進行「0＋n自主健康管理」，同時提供各類對象快篩日當日及隔日起5日內之病假，且不列入全年度或全學年度病假或全勤獎金計算。不過從8月15日起，這項支持性給假措施將取消。

教育部近日也修正大專校院防疫指引，篩檢陽性的輕症或無症狀者，有症狀時建議在家休息，避免非必要的外出，如有外出需求應全程配戴口罩，避免出入無法保持社交距離或容易近距離接觸不特定人之場所，並勿與他人從事近距離或群聚型之活動（如聚餐、聚會等）。

若是篩檢陽性中、重症者，教育部表示，應依據衛生福利部最新防疫措施進行隔離治療，符合解除隔離治療條件後，可入校上課；篩檢陽性人員如具重症風險因子者應盡速就醫。

關於防疫期間篩檢陽性學生的請假，教育部說，若他們是輕症或無症狀，將不再有支持性給假，就回歸校內請假規定辦理；但若是中、重症，學校應依隔離治療通知書所載日期核給「防疫隔離假」日數，不列入出缺席紀錄，也不會因此扣減其學校評量成績。

至於教職員工，若是輕症或無症狀者，他們請假也一律回歸校內請假規定辦理；但若為中、重症者，學校應依隔離治療通知書所載日期核給「公假」日數，教師所遺留課務由學校協助排代並支付鐘點費，不列入學年度成績考核之考量。