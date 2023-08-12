新竹市衛生局11日晚間，再接獲通報1例登革熱快篩陽性病例，由於個案同樣具有台南活動史，新竹市政府隨即成立跨局處緊急應變小組，第一時間掌握疫調及個案活動足跡，針對同住家人安排採檢，將血清檢體儘速送昆陽實驗室檢驗，並於今日完成環境孳生源清除及消毒作業。

衛生局表示，此個案為57歲男性，於7月29日與太太2人至台南探視親人，已知台南親友中有2人為確診個案，個案返回新竹後於8月5日出現發燒及下肢關節痛，曾自行服藥及診所就診，因症狀持續未緩解，故於8月11日就醫，經NS1快篩呈現陽性，目前安置隔離中；同住家人雖無症狀，但為確保健康無虞，同行成員仍安排採檢及居家防蚊措施，避免疫情擴散。

昨日接獲醫院通報後，市府立即成立應變小組於第一時間啟動疫情調查及防治措施，並於今早出動小組成員，包括衛生局、衛生所、里長、里幹事和環保志工隊等，於居住地周邊半徑50公尺病媒蚊密度調查，同時通知環保局加強孳生源清除及消毒工作。

應變小組將持續追蹤個案及同住家人健康狀況，並持續疫情監控，以利掌握疫情變化。衛生局也呼籲，暑假期間民眾安排旅遊時，應盡量避免前往國內、外登革熱流行地區，如需前往，務必做好個人防蚊措施，包括穿著淺色長袖衣褲、身體裸露部位塗抹衛生福利部核可防蚊藥劑。

近期受鋒面影響，傍晚容易出現豪大雨，易使積水場域及容器增加，提高病媒蚊孳生的機會，衛生局也提醒民眾，雨後應主動巡檢戶內外環境，徹底清除積水容器，避免病媒蚊孳生，竹市共有25家醫療院所提供NS1抗原快速檢驗試劑。