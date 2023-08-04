百陽生技公司(以下簡稱百陽生技公司；產業類別：綠能環保)自創智能演算法將光學訊號、生物技術及照明燈具系統整合，研發設計智慧可程式化生物光源設備解決方案，其光譜架構提供方法係以植物需求角度出發，並結合雲端大數據計算植物最佳化光譜配方，其核心技術除運用於垂直農法植物生長燈應用市場外，未來亦朝向開拓專業舞台燈及汽車電子等與光譜配方運用有關之利基市場發展。

百陽生技公司將自112年8月4日起揭示其籌資資訊，8月11日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」之「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」，即可查詢該公司籌資資訊，並可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證(即一般股票使用之網路下單憑證)登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。