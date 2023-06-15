本次9家企業有冷鏈物流產業的大鼎冷鏈（股）公司、農業科技的帝霖（股）公司、綠色生活的寀呈（股）公司、環保能源的低碳動能開發（股）公司、淨水科技的創淨科技（股）公司、智慧紡織的台灣通用紡織科技（股）公司、新農業的農識國際（股）公司、雲端服務的邁仕智聯（股）公司、循環經濟的那顆炭國際有限公司。

安永積極運用全球規模資源，以多元專業的服務協助企業永續發展，截至5月底累計登錄創櫃板公司中，其中有63家（近3成）由安永輔導成功登板。

安永也連續7年獲得「創櫃板推動輔導卓越獎」殊榮，未來將持續推動創櫃板，協助新創企業成長。

櫃買中心副總經理李淑暖表示，櫃買中心積極落實永續發展精神，只要具有創新創意或有益社會的創新企業，櫃買中心都樂意投入資源協助企業成長。

安永聯合會計師事務所審計服務部營運長黃建澤分享，近幾年全球及台灣新創快速崛起，台灣的創新與創業能量扮演重要角色。