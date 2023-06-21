民進黨禮讓參選的台北市第六選區立委社民黨市議員苗博雅，近期頻繁跟對手、國民黨參選人羅智強槓上，她昨（20）日羅下戰帖邀請他來辯論，遭反嗆「加入民進黨就接戰」，後她批評羅不敢辯論。而羅智強今在臉書發文除嘲諷苗博雅嫌棄民進黨，更宣布已創立了名為「支持苗側翼加民進黨」的粉專，要替民進黨「討公道」。

苗博雅今砲轟，羅智強不敢辯、搞分化，她並喊話羅，稱願不設前提，只要羅不再躲藏，題目與地點都讓他決定，「把國政方針講清楚，讓選民看明白」。

羅智強今則在臉書發文嘲諷，被賴清德類徵召的苗博雅，嫌棄民進黨太骯髒、不敢代表民進黨和他辯論，他實在是瞧不起這種好處拿盡，卻沒肩膀、骨頭的行為，也為民進黨在大安區的從政黨員感到不平。因此，他決定幫民進黨討公道，成立「支持苗側翼加民進黨」專頁。

羅智強揶揄，他堅定支持苗博雅走出黑暗角落，學她的前老闆、綠委范雲，勇敢的加入民進黨。並且喊話，大家一起來為粉絲專頁按讚，支持苗博雅化暗為民，勇敢的加入天下第一髒的民進黨，「加油！」