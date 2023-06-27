民進黨立院黨團立委劉世芳、莊瑞雄、洪申翰、太陽花學運發言人吳崢，今共同開「別裝傻了 一中才是目的」記者會，繼續猛打民眾黨總統參選人柯文哲，民進黨立委洪申翰指出，柯文哲終於大方承認，如果選上總統，就會重啟貨貿跟服貿，不是假消息，呼籲柯文哲不要再挖藍營的牆角。

吳崢指出，柯文哲昨日在廣播節目中表態他會「先貨貿、再服貿」，2014年柯醫師當時站出來，表達鮮明立場，沒想到經過9年，柯醫師要參選總統，竟然說要重啟服貿談判這差別很大。

吳崢說，柯文哲說是反黑箱、不反服貿，但柯文哲在2013年10月服貿公聽會，他就曾說服貿簽下去，就是「螺絲釘戰術」，越鎖越緊，台灣的高階醫療人才就會跑去中國大陸，低階醫療人員的薪水就會再降低，大陸人會跑過來，當年柯文哲對於服貿內涵，對台灣產業會有什麼傷害都做出表示，這跟我們立場一致，反黑箱反服貿，如今柯文哲為什麼變了？

柯文哲日前受訪，曾說他討厭1450，而「重啟服貿」議題，也是民進黨對他一條龍的側翼，對此，劉世芳指出，「重啟服貿」不是從民進黨的人嘴巴講出來，是民眾黨跟國民黨在海峽論壇後回來提出來的，一條龍要看誰先發動，民進黨只是表達2014年對服貿的態度，沒有一條龍或側翼。

洪申翰指出，有看到柯主席受訪稱質疑他的人都是1450，還說早就想「把人踹下去」，呼籲柯文哲不要見笑轉生氣，動不動就想腳來手來，不要罵別人是狗還逼發言人出來硬拗，說狗很可愛；民眾黨就是硬拗的政府，主席拿狗罵人，發言人另一方面又說狗可愛，柯主席應該慢慢學著把下屬當作是人。