民眾黨總統參選人柯文哲今（3日）表示，新北市蓋的捷運都是台北市捷運局去蓋的。對此，新北市捷運局回應，柯文哲說新北市蓋的捷運都是台北市捷運局去蓋的，但是柯執政8年，行政效率不彰，雙北捷運「南柯一夢」，夢醒發現一場空，還不如新北來推動。

新北市捷運局表示，萬大中和樹林線2010年2月行政院一次核定分期興建，萬大中和線交給柯文哲8年，到他2022年卸任，已經12年了仍未完工，每天捷運施工嚴重影響交通、影響店家生意以及市民作息。

此外，新北樹林線分期興建財務計畫2018年才核定，並於2021年5月雙副市長會議達共識，新北樹林線發包後將轉移新北市，現況是迄2022年底歷經4年時間也還發包不出去，在卸任前也沒實現移回新北市，後來還需要新北配合增加計畫經費220.7億元。

新北市捷運局也提及，柯前市長2019年台北市議會備詢時，戲稱民汐線為盲腸線，此線關係汐止及沿線台北市民的期待，在柯市長8年任內毫無建樹，並於2020年四首長會議時，新北市提出爭取並決議優先推動汐東線，後於2023 年1月核定通過，汐東線目前還併入基隆捷運施工及民生線規劃，區域捷運都是由新北市負責推動，預計7月底上網發包。