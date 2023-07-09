綜合外媒9日報導，葉倫指出，美國和中國存在重大分歧，必須明確和直接的溝通，沒有任何一次訪問能夠在一夜之間解決美中之間的挑戰。但希望這次訪問將有助於與中國的新經濟團隊，建立一個有彈性和富有成效的溝通管道。

她表示，這次訪問的目的是建立和深化與中國新經濟團隊的聯繫，減少誤解的風險，並為中美在氣候變化和債務危機等領域的合作鋪平道路。

葉倫重申，美國不尋求與中國經濟脫鉤，因為這樣對兩國是災難性，也會給世界帶來不穩定。但她表示，美國希望看到一個開放、自由和公平的經濟，而不是迫使各國選邊站的經濟。

報導稱，稍早前，中國國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰8日在北京會見葉倫，雙方圍繞落實中美領袖峇厘島會晤重要共識，就兩國和世界經濟金融形勢、合作應對全球共同挑戰等進行深入、坦誠、務實的交流，會談具有建設性。

中方認為，泛化國家安全不利於正常經貿往來。中方表達了對美方對中國制裁限制措施的關切，中美雙方同意就應對全球性挑戰加強溝通與合作，雙方並同意繼續保持交流互動。