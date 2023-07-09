命理專家雨揚老師在臉書上分享7／9～7／15的12生肖運勢，本周好運前3名分別為生肖鼠、虎、馬，其中生肖鼠財運爆棚，有望挑選到上漲的標的物獲得豐厚回報；生肖虎事業蒸蒸日上，能簽下多筆訂單使主管刮目相看賺取可觀錢財；生肖馬感情運佳，單身者可透過他人介紹結識博學多聞對象，有伴者則是可運用資源來提供伴侶協助，使對方感激不已。

★符號代表運勢

★風水輪流轉，下週會更好！

★★再多加把勁，運勢會提升！

★★★穩定發展，平安是福！

★★★★掌握先機，蓄勢待發！

★★★★★吉星高照，好運臨門！

▍生肖鼠

事業★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★★

事業平步青雲，具有敏銳的洞察力，能夠精準地抓住客戶的心態，有效推廣產品，創下高額業績。愛情運佳美，單身者有望遇見志同道合對象，進行深入的討論和交流，逐步建立良好關係；有伴者可與伴侶暢飲消暑飲品，共享清涼和甜蜜的時刻。財運暢旺，可仔細觀察投資市場的動態，有助挑選到上漲標的物，獲取更多的回報。

▍生肖牛

事業★★ 愛情★★★ 財運★★

工作壓力增大，突如其來的急件必須花時間處理，帶來不小負荷，必須採取一些策略來應對，才有助於解決問題。桃花運尚可，單身者在商業活動上遇見菁英人士時，可多向對方請教，拓展人脈並促進交流；有伴者做決策之前，應多考慮伴侶感受，有助於維持和諧關係。財運衰弱，近期在投資方面應保持觀望態度，不宜衝動投入資金，以免面臨財務損失。

▍生肖虎

事業★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★

事業蒸蒸日上，憑藉著堅定的決心，成功地簽下多筆訂單，使主管刮目相看，有望來相對應的報酬。感情春風得意，單身者自信的模樣，吸引了一些對他們感興趣的朋友，可把握機會與對方建立情誼；有伴者可親手製作甜點送給另一半，讓對方感受心意，加深彼此間的關係。財運不錯，可考慮投稿自己的作品，有望賺取額外獎金。

▍生肖兔

事業★★★ 愛情★★ 財運★★

工作發展穩定，當在籌備專案時，可充分運用身邊人脈，達到出色的成果。愛情運下滑，單身者容易因寂寞而輕易墜入愛河，進而陷入情感的混亂和困惑之中；有伴者太過於看重朋友，而忽略了陪伴伴侶，讓對方心生怨言。財運低迷，在點收現金時應保持專注，切勿分心處理其他事務，以免出現疏漏而需要承擔損失。

▍生肖龍

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★★

事業運平順，近期有望透過親友的引薦，進入待遇不錯的公司，開創更加光明的前景。感情運普通，單身者可透過女性友人幫助，了解心儀對象的興趣和喜好，進一步增加互動；有伴者可與另一半一同去老街逛逛，品嘗美食，創造幸福的時刻。財運不高，多向長輩請益理財事宜，可幫助他們做出更明智的決策。

▍生肖蛇

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★

職場事務繁忙，手上可能有一些具有挑戰性的工作，應保持耐心，仔細檢查每個細節，以確保順利完成任務。愛情運平穩，單身者可透過閱讀來增廣見聞，進而提升魅力，吸引更多人關注；有伴者在睡前幫伴侶按摩腿部，有助增進彼此的親密感。財運低迷，多留意新的詐騙手法，並學習如何防範，以免成為受騙的對象。

▍生肖馬

事業★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★

事業運勢亨通，透過深入研究客戶喜好，能推出符合時下流行趨勢的商品或服務，創造卓越的業績成果。感情幸福洋溢，單身者可透過他人介紹，結識博學多聞的對象，並與對方展開寶貴的交流；有伴者在伴侶需要幫助時，運用資源來提供協助，使伴侶感激不已。財運上揚，可適時地與客戶維繫良好關係，有助提升業績，賺取豐厚獎金。

▍生肖羊

事業★★ 愛情★★ 財運★★★

業務量大增，同時需要處理多項專案，面臨不小的挑戰，建議重新優化工作流程，以確保更有效率地分配時間與流程。愛情運不順，單身者將大部分的精力投入在家庭事務中，難以騰出時間維繫交友圈，導致戀情無緣開展；有伴者過度照顧伴侶，小心另一半事事都依賴著他們，失去獨立自主性格。財運平穩，透過不斷地推廣與宣傳，吸引更多客戶下單商品，帶來一筆豐厚收益。

▍生肖猴

事業★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★

事業蓬勃發展，對工作充滿熱情與活力，願意主動處理各種業務，認真負責的表現備受主管肯定，升遷指日可待。桃花朵朵開，單身者在與同事的相互合作中，昇華彼此的感情，開啟一段幸福戀情；有伴者可邀約伴侶一起聽場音樂會，在音樂的共鳴下，享受片刻的寧靜與心靈交流。財運不錯，可透過研讀財經書籍，培養正確理財觀念，能更早達成財務目標。

▍生肖雞

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

工作運亨通，近期是開展事業的絕佳時機，可多與不同領域的專家請益，爭取到更多合作機會，締造輝煌成就。感情運佳美，單身者跟心儀對象獨處時，可多展現好感，讓對方感受到真心；有伴者可多與伴侶交流心中想法，以開放與坦誠溝通，建立更深層次的情感連結。正財運回溫，能以服務品質及專業能力，吸引客戶目光，賺取豐厚利潤。

▍生肖狗

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

職場能見度大增，可積極參與重要項目，展現才華與能力，有望在職場中脫穎而出，獲取更高職位。愛情運順利，單身者可寫張卡片贈與心儀對象，讓對方感受到用心與真誠，彼此關係也能更靠近；有伴者可選擇美麗的露營地點，帶一些零食與點心，和伴侶享受大自然的美好。財運普通，可善用創意，在網路平台銷售手工商品，創造額外收入。

▍生肖豬

事業★★★ 愛情★★ 財運★★★

工作發展順利，在新部門遇到一位熱心助人的主管，在他的指導下，專業能力將迅速進步，職場競爭力也大幅提升。感情運低迷，單身者性格較為內向，難以敞開心房去認識新朋友，使他們格外孤單；有伴者和伴侶的共同話題變少，建議可一起探索新的興趣與事物，共創美好生活。財運尚可，可在空閒時間精進自己，考取專業證照，將帶來更多晉升與加薪機會。