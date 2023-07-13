威力彩今（13日）開獎，頭獎獎金上看2億元，《生肖星座運勢命理玄學》運勢專欄指出，生肖龍、狗、羊在7月財運爆棚有望中大獎，不僅事業能獲得好表現得財不費力，投資更有貴人助力，賺取豐厚錢財，可好好把握。

▍生肖龍

生肖龍在7月財運超級旺，不僅事業、愛情雙豐收，財運更是好到不像話。近期在福星的加持下，事業方面能夠得財不費力，獲許多表現機會，進而升職加薪。另外，在購買彩券方面也有望中獎，賺取豐厚獎金。

▍生肖狗

生肖狗在7月將獲財神爺眷顧，不僅容易中獎能得到意外之財，事業方面能因業績良好，賺取可觀獎金，使他們不愁吃穿，也能妥善利用額外資金，創造被動收入。

▍生肖羊

生肖羊在7月財運爆棚，在事業方面能有傑出表現，進而受到提拔，並賺取豐厚獎金。在偏財運方面機會將不斷找上門，不僅投資有望得貴人助力，購買彩券上更是好運不斷，有機會抱回大獎。