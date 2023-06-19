威力彩連17槓，在今（19日）晚間開獎頭獎獎金上看6.2億元，《生肖星座運勢命理玄學》運勢專欄指出，生肖屬狗、羊、雞在今天財運爆棚有望中獎，不僅事業能獲好表現進而升職加薪，社交方面也有合作機會出現。另外，偏財運方面有望中獎，賺取豐厚獎金。

▍生肖狗

生肖狗從6月19日起正、偏財皆有賺頭，事業上只要勤奮踏實，將會有良好機會出現，獲得老闆器重進而升職加薪。另外，偏財運方面彩券容易中獎，能賺取豐厚獎金。

▍生肖羊

生肖羊從6月19日起財運爆棚，在社交場合中可獲得合作機會，並且結識到益友，使他們賺取可觀錢財。另外，在偏財運方面有望數錢數到手軟，購買彩券能得到不錯的收益，可好好把握。

▍生肖雞

生肖雞從6月19日起大發橫財，購買彩券能逢獎必中，賺取豐厚錢財，使生活大富大貴不愁吃穿，而他們也懂得利用錢財進行投資，讓他們越賺越多，同時存摺數目不斷飆升。