台北市長蔣萬安25日下午原定出席2023台北羽球公開賽，但昨日晚間臨時通知，決賽無台灣選手出賽，改為出席光大寮聚保宮環島祈安遶境。民進黨台北市議員顏若芳痛批，蔣萬安身為地主卻沒有出席，「丟臉到全世界」。北市府回應，是指原下午時段並無台灣選手出戰，晚間已致電戴資穎祝賀。

蔣萬安25日下午原定出席2023台北羽球公開賽，但北市府媒事組昨日晚間臨時通知，決賽無台灣選手出賽，蔣萬安改為出席光大寮聚保宮環島祈安遶境。蔣萬安今日並與民眾黨主席柯文哲同框，兩人握手後並無太多互動。

顏若芳指出，2023台北羽球公開賽決賽今日落幕，戴資穎力克世界好手衛冕成功，奪下個人賽史第5冠，許多國人都於有榮焉，副總統賴清德也到現場一同慶賀。

她質疑，但現場卻沒有看見蔣萬安的人影，原因竟然是「決賽沒有台灣選手」所以不參加，實在太扯，難道蔣萬安不認識台灣羽球天后戴資穎？還是認為戴資穎不會奪冠？

她痛批，連賴清德都到現場慶賀，身為地主的蔣萬安竟然出這種包，是不敢跟賴清德同台？還是要放棄新北市長侯友宜，選擇藍白合與柯文哲同台？「蔣萬安市長，你用沒有台灣選手參賽的理由不出席台北羽球公開賽，真的是丟臉到全世界了！」

北市府副發言人蔡畹鎣回覆，媒事組24日晚間於媒體群組發佈行程更動通知，是指原訂出席時段，下午3時30分至4時無台灣選手出戰，其他時間蔣萬安已有行程安排故無法出席，因此取消該行程，並非指全日無台灣選手。

蔡畹鎣提及，蔣萬安晚間已致電戴資穎祝賀，並感謝戴資穎把冠軍獎項留在台北，成為賽史上首位5冠女單選手。雖然今日另有行程無法到場邊打氣，但上次奧運期間有守在電視機前加油。戴資穎除感謝蔣的祝福，也將致贈一支簽名球拍做紀念。