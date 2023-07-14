隨著傳統旺季來臨，蘋果等手機品牌廠新機陸續上市，林恩平表示，7月會比6月高，8月會比7月好一些，至於下半年的毛利率仍取決於營收規模、良率及產品組合。

雖然大立光7月及8月營收可望逐月走高，但高階智慧型手機銷售慘淡，且潛望式鏡頭供應鏈仍有上游感測(Sensor)良率比較差問題待克服，致使新機出貨向後遞延，連帶影響大立光高階鏡頭出貨，林恩平表示，手機品牌廠對旗鑑機種都願意用好一點規格，只是賣得不好，包括即將推出新機的客戶，高階產品普遍都悲觀，這是需求的問題。

大立光法說會後，多家外資出具最新報告，其中1家美系外資及日系外資最新報告均給予「買進」，美系外資將目標價由2680元調高至2800元，日系外資則將目標價由2580元調高至2860元，1家美系外資給予大立光「建議買進」評等，目標價為2700元，1家日系外資及1家美系外資則給予「中立」評等，不過美系外資將大立光目標價由2484元調升至2645元。