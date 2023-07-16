TPASS通勤月票7月上路後，民眾使用大眾運輸工具頻率大增，桃園捷運公司統計，機捷沿線平均日運量衝高至9萬人次，且A22老街溪站可望在7月底營運，更加凸顯站務人力不足問題，因此將進行今年第2度人才招募，包含維修、運務及原住民類共計69 人，起薪3萬4000元至4萬1000元不等，錄取者10月起將陸續進用。

桃捷公司指出，公司因3年多疫情造成營運嚴重虧損，為撙節人事經費，人力缺額暫不補，隨著疫情趨緩運量逐漸回升，今年2月第1次徵才開出79職缺，當時有433人報名，錄取率為18.24％，競爭非常激烈。而第1批新人完訓且工作技能成熟上線後，才展開第2次人事招募，和第1次最大不同點是這次有招考站務人員，名額達28人之多。

這次招募簡章7月19日上網公告，7月21日上午10時開放報名至8月3日中午12時止，甄試類組分別為維修、運務及原住民類，其中，維修類32人、運務類35人、原住民類2人，8月12日進行術科及筆試，8 月19日招募網站開放筆試成績查詢，8月28日口試，預計8月31日公告錄取名單。

桃捷也說，基北北桃1200定期票上路後，平均每日運量逐漸攀升，且A22站可望在7月底營運，預估該站未來每日將有143班次。另外長遠來看，綠線第1階段主線工程有望在2026年通車，另包括綠線延伸線、棕線等捷運工程計畫都在如火如荼規畫中，桃園市捷運網絡逐漸形成，此時正是補充人力缺口和人才養成的關鍵時機。