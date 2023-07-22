縣府實施交通月票，邀相關單位與業者，在花蓮轉運站進行設備驗測。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

交通部鼓勵各縣市提出公共運輸通勤月票措施，花蓮縣提出3種方案，其中市區客運吃到飽99元是全台最低，但送中央被保留。縣府修正後改為縣境內台鐵及5條市區客運路線199元及台鐵、市區客運及公路客運399元兩項方案，獲審查通過，199方案仍是全台最低價，配合台鐵準備時間，預計10月可上路。

縣府建設處長鄧子榆表示，花蓮公共運輸系統無法像大都市一樣多元，南北路線狹長，但搭乘客運人數並不多，希望搭乘率能提高，才規畫99元市區客運無限搭乘方案，原本希望7月1日能上路，但審查後被擱置。

鄧子榆說，建設處再行規劃，改為199、399兩項方案，昨天二度送審，原本提出99元的市區客運吃到飽方案，是希望鼓勵提高搭乘率，但委員認為不符多元運具的精神，因此這次修正提案，刪除僅市區客運的99元方案，微調另兩項至少結合兩種運具的方案，並向審查委員說明，獲得支持。

他說，199方案結合台鐵和平到富里共25站，以及花蓮市區客運301、302、303、305、307共5條路線，399方案則是縣內的台鐵25站、市區客運、公路客運，及宜蘭縣市區客運201線，及台東公路客運8101、8102、8105、8119、8161、8173、8181各條路線，都是30天內不限次數的吃到飽月票方案。

鄧子榆說，已邀集花蓮監理站、客運業者及悠遊卡、一卡通、愛金卡3家票證公司，在花蓮轉運站進行票證系統整合檢測，系統端部分都測試好，等公路總局核定方案，因台鐵端還有相關設備問題要準備，配合台鐵，預計10月上路。

建設處說，花蓮提出199元票價，是全台最低，這票價讓民眾能理解又能負擔。縣內有市區客運路線15條、公路客運25條路線，縣內公共運輸運具市占率不到5％，透過月票方案，短期目標希望乘車人數先恢復疫情前水準，培養旅客養成搭乘公共運輸習慣，2025年將市占率提升到6％。