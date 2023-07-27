颱風杜蘇芮來襲，今天中午12時前，台鐵停駛花蓮與台東間及南迴線各級列車，部分區間車及支線列車也停駛，部分列車縮短行駛區間。

台鐵上午發布最新列車行駛動態，中午12時前，花東線（花蓮與台東間）、南迴線（枋寮與台東間）各級列車都停駛；另554潮州往花蓮、653台東往彰化、333新左營往台東、701新左營往台東、304台東往新左營、306花蓮往新左營區間車及平溪/深澳線列車也停駛。

西部幹線部分列車縮短行駛區間，南下101次（台中5時35分發車）以前班次行駛至潮州，371次（台中7時發車）以後班次行駛至新左營；北上118次（潮州9時27分發車）以前班次正常行駛，120次（原潮州9時56分發車）以後班次由新左營發車。

東部幹線花蓮往台北方向，407次（花蓮8時58分發車）以前班次正常行駛，411次（原花蓮9時45分發車）以後班次只行駛宜蘭至台北區間；台北往花蓮方向，410次（台北7時55分發車）以前班次行駛至花蓮，472次（台北8時40分發車）以後班次只行駛至宜蘭。（編輯：李亨山）1120727