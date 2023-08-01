花蓮繼新城、光復、豐濱跟壽豐鄉替全鄉民投保團體傷害險，富里鄉明年1月起也將跟進，替全鄉逾9600名鄉民納保，若遭遇意外事故死亡或導致傷殘時，讓鄉民與其家屬能及時獲得經濟協助。鄉公所表示，目前尚在研議保費金額，初步評估約200元上下，理賠金額預計落在30萬至50萬。

富里鄉位在花蓮最南端，環境清幽，自然資源豐富，卻面臨少子化和高齡化等問題，其中，老年人口佔比居高不下，65歲以上人口佔總人口26.08％，鄉公所考量長者遭遇意外事故的風險較青年增加許多，積極尋求解決之道，並在日前代表會臨時會上，由鄉長江東成提出全鄉民投保團體傷害險的政策構想。

江東成表示，為確保每位鄉民健康、安全，希望透過納保方式，讓民眾得到最佳保障。意外保險涵蓋全鄉逾9600人，採逐年辦理，凡設籍富里鄉的居民均為投保對象，保費將由公所免費負擔，當民眾不幸意外發生，家庭成員可獲得最高30至50萬元的保障金，使家庭不因意外陷入經濟困境，計畫預計明年1月1日啟動。

社會課長許佳儒表示，替全鄉鄉民納保想法雖獲代表會大力支持，但因計畫採逐年辦理，且經費來源為鄉公所自有財源，因此代表們希望鄉公所能妥善規畫保險金額。

她說，目前研議2種理賠方案，若理賠金額為30萬，每人保費低於200元，總經費不超過200萬；如理賠金額為50萬，需待招標後才能確定保費，依經驗研判保費約在200元上下，總經費則會超過200萬。

此外，花蓮目前還有新城鄉公所、豐濱鄉公所、光復鄉公所及壽豐鄉公所替全鄉民投保團體傷害險，其中又以豐濱鄉的30萬元理賠金額為全縣之最。