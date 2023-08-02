中度颱風「卡努」持續逼近台灣，雖未直撲東部，不過花蓮沿岸受其外圍環流影響，陸續出現強風與長浪，岸巡人員維護民眾生命安全，呼籲期間避免到岸際觀浪或從事水上遊憩活動，同時也會前往熱門景區柔性勸退。
海巡署東部分署第一二岸巡隊指出，依中央氣象局判斷卡努颱風路徑，未來不排除影響花東地區，花蓮地區沿岸目前受颱風外圍環流影響，已有陸續有強風及長浪發生。
由於卡努颱風路徑持續朝西北西方向移動，第一二岸巡隊考量花蓮海域的長浪及風力恐持續增強，今天上午相繼派出各安檢所及巡邏站勤務人員，對轄內崇德、七星潭、磯崎及石梯坪等民眾易聚集遊憩的熱點，對觀浪遊客進行柔性勸導工作，確保其生命財產安全。
第一二岸巡隊參謀主任吳正達表示，卡努颱風雖未直撲花蓮，其外圍環流帶來的風浪，恐造成岸際遊憩的安全風險，呼籲民眾颱風期間切勿前往岸際或堤防逗留觀浪，或從事水上遊憩相關活動，以防憾事發生，如在港口或岸際發現任何急難事故，可撥打海巡署118報案專線，將立即派員前往協助。
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