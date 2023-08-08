「一二三四，一二三四，跟著我跳起來，腳跟離地，對，很好，就是這樣！」在中華職棒啦啦隊樂天女孩「卉妮」的帶動下，全場近三十位國中生一起學著跳應援舞，整個場面HIGH到最高點！這可不是在舞蹈教室裡的場景，而是在亞洲水泥花蓮廠的大禮堂。浪凡基金會為了讓偏鄉孩子也能有更多展現自己、提升表達力的學習機會，特別與亞洲水泥合作，舉辦「浪泥SHOW」公益直播營隊，透過浪直播平台強大的幕前幕後陣容，邀請具備特殊才藝的直播主，前來花蓮授課，在寓教於樂中，協助孩子們發掘自我，啟發表達力、學習力與數位實力；能和網紅面對面，孩子們非常興奮，兩天活動收穫滿滿，反應熱烈。

亞洲水泥攜手浪凡基金會舉辦「浪泥SHOW」兩日直播營。（圖片來源：浪凡基金會）

直播主接力賽 學員們問題千奇百怪 啦啦隊女孩卉妮首度透露染金髮的秘密

這次營隊整整兩天，共邀請五位直播主用玩樂分享的方式，讓孩子們認識直播、接觸直播、體驗直播；樂天女孩「卉妮」穿著啦啦隊女孩制服一現身，孩子們幾乎瞪大眼睛，聽她分享啦啦隊女孩的甘苦，自我挑戰站在球場上應援，如何透過直播學會和粉絲們互動，反應熱烈，問題千奇百怪，「老師你幾歲？」、「染金髮要多久？」、「你有曾想放棄過嗎？」，卉妮知無不言，宛如大姊姊分享人生經驗，首度透露自己曾經為了吸引注意染金髮，後來慢慢培養自信，靠實力吸引更多粉絲；繪畫直播主「將軍」以走動式介紹直播，信手拈來一幅亞泥生態園區的蝴蝶速寫彩繪，讓孩子們驚呼太厲害；彈唱直播主「國寶」和歌手「紀儀羚」背著吉他跟孩子們互動起來，一個和學員玩現場點歌，一個和大家歡唱「稻香」，炒熱氣氛唱到手舞足蹈；揚琴美女「凱樂」一出現，大家圍著她爭搶目睹演奏「孤勇者」。

樂天女孩卉妮現身「浪泥SHOW」直播營，孩子們反應熱烈，分享自己喜歡的球員，也現學樂天應援舞。（圖片來源：浪凡基金會）

樂天女孩卉妮首度參加公益活動，開心分享自己從體操選手挑戰啦啦隊女孩的心路歷程，也鼓勵孩子不要放棄，要學習找到自己，勇敢做自己才有競爭力。（圖片來源：浪凡基金會）

偏鄉孩子首度挑戰直播 跳舞、唱歌、踢足球、唱雙簧樣樣來

孩子們透過直播主分享，也學習讓自己站在手機前開播，最後的成果展，是兩分鐘的自由發揮，對從來沒有接觸過直播的他們是一大挑戰；有人自在跳舞到忘我、有人唱歌、有人演起逗趣的雙簧，有孩子們學會邊表演邊回訊息，真的說不出話來就表演足球絕技「挑球」，或是來個跆拳道的「側踢」，每位都勇敢站在鏡頭前，挑戰人生的第一次，如何在鏡頭前展現自己。最後由亞泥公關經理蔡祐吉頒發獎品給六位表現優異的孩子，鼓勵他們不要害怕直播，站在鏡頭前不要害羞，好好秀出自己，不要扭捏，更不要擔心出槌，因為「會進來直播間的觀眾都是喜歡你的」。浪凡基金會董事長馬詠睿則勉勵同學們，直播就像他們熱愛的足球運動，如果上場很緊張ㄧ定踢不好，世大運的選手們，就是想贏，「想著ㄧ定要贏，ㄧ定要很有信心。希望經過這次營隊，你們可以在鏡頭前，也可以很有自信。」

孩子們也分享兩天活動的參與心得，大家都覺得營隊很好玩，也認識了許多直播知識和器材；不少人分享，透過營隊學到最多的，是勇敢展現自己的優點，不要害怕別人的眼光，還有就是堅持到底的精神。許多人也都躍躍欲試，期許自己未來能透過自媒體，展現出更閃耀的自己。

浪凡基金會董事長馬詠睿講評，鼓勵孩子們要有運動家的精神，想著一定要贏就會有自信，希望透過這次營隊，以後站在鏡頭前，可以更有自信。（圖片來源：浪凡基金會）

亞泥公關經理蔡祐吉頒獎講評，鼓勵孩子們直播謹記「三不要」，不要扭捏、不要害怕、不要怕出槌，勇敢展現自己。（圖片來源：浪凡基金會）

浪直播主「將軍」在亞泥生態園區開播，孩子們好奇圍觀，親眼看到直播主邊聊邊畫畫，回應訊息快速，直呼實在太厲害了。（圖片來源：浪凡基金會）

浪直播主「國寶」揹起吉他邊走邊彈唱，分享自己街頭演出，線上線下互動的經驗，也透過自由點歌，鼓勵孩子從自己的優點展現自己。（圖片來源：浪凡基金會）

浪直播主「紀儀羚」經常獻身公益，過去有多次到台東和偏鄉孩子互動的經驗，這次分享也獲得孩子們熱烈的回響。（圖片來源：浪凡基金會）