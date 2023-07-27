杜蘇芮颱風侵襲，台東陸續傳出停電災情，目前東河鄉、卑南鄉、延平鄉共有289戶停電，台電積極搶修。（台電提供／蔡旻妤台東傳真）

杜蘇芮颱風侵襲，台東陸續傳出停電災情，目前東河鄉、卑南鄉、延平鄉共有289戶停電，台電積極搶修。（台電提供／蔡旻妤台東傳真）

杜蘇芮颱風外圍環流挾強風豪雨侵襲台灣東南部，台東因豪雨、路樹倒塌等因素陸續傳出停電災情，停電主要集中在東河鄉、卑南鄉、延平鄉等，目前有289戶仍在停電。

台灣電力公司表示，截至26日下午停電戶數達3152戶，都已經陸續修復，總共動員97位工程人員、出動升空車18輛、工程車19輛人力，全力搶修恢復供電。目前東河鄉（隆昌、北源）204戶、卑南鄉（初鹿、泰安、山里）74戶、延平鄉（紅葉）11戶，仍有289戶停電中。

台電台東區處長邱雲祥表示，對於至今尚無電可用的用戶深感抱歉，因為台電搶修人員不是在搶修現場，就是正在前往搶修事故現場的路上。

台電表示，針對颱風造成的停電事故，將積極搶修儘快復電，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以先捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施，然後一般用戶的順序安排人員搶修，不過搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響。

邱雲祥提醒，若發生停電事故或公告已復電地區卻仍有各別用戶尚未來電情形，請民眾多利用台電網站颱風期間開設的「颱風停復電資訊」專區輸入停電地址、停電狀況等，查詢或通報停電資訊(停電通報電話089-322481)，並盡量將台電「1911」客服專線，留給無法使用網路或仍習慣打電話的民眾。