氣象局持續發布杜蘇芮海上、陸上颱風警報，而最新一報陸警範圍從台中擴大至苗栗以南，陸警警戒區域包括苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義縣市、台南、高雄、屏東、花蓮、台東、澎湖、金門14縣市，海警範圍則是台灣附近各海、巴士海峽及東沙島海面。

氣象局最新資料顯示，第5號中度颱風杜蘇芮中心位置在鵝鑾鼻的西南方約170公里的海面上，以每小時15轉22公里速度，向北北西進行，七級風平均暴風半徑280公里，其暴風圈已籠罩台灣南部、東南部陸地，對苗栗以南地區、南投、花蓮、台東、恆春半島、澎湖、金門構成威脅，各地風雨持續增強。

苗栗以南發布陸上颱風警報。(氣象局提供)

氣象局表示，今（27日）起颱風影響最明顯，全台皆有短暫陣雨，並有大雨或豪雨發生的機率，除了東半部、恆春半島仍有短延時強降雨外，強降雨熱區也逐漸擴大到南部地區，尤其在花東地區及南部山區可能有大豪雨等級的降雨出現，此外，中部地區及北部山區停雨空檔也逐漸減少，不時有短暫陣雨，只有在北部平地雲量稍多。

隨著颱風接近，各地風力逐漸增強，恆春半島及蘭嶼、綠島易有10至11級強陣風，基隆北海岸、新竹以北、東南部沿海空曠地區及金門、馬祖易有9至10級強陣風，新竹以北地區、臺北盆地及東北部沿海空曠地區亦有較強陣風，此外，臺灣各沿海及澎湖、金門、馬祖有長浪發生的機率，非必要請避免前往海邊活動。