【LIVE直播】北北基明停班停課！ 氣象局說明卡努最新動態｜2023.08.02

中度颱風「卡努」逼近北台灣，持續朝西北西緩慢移動，暴風圈將影響台灣北部，包括台北、新北、基隆、宜蘭都納入陸上颱風警戒區，氣象局晚間20時40分說明卡努颱風最新動向。

氣象局指出，卡努颱風中心目前在台北東北東方海面，向西北西移動，其暴風圈正逐漸接近台灣北部近海，對新北、台北、基隆及宜蘭將構成威脅。

卡努掃北台！4縣市列入陸警區。（氣象局）

今晚20時卡努颱風中心位置在台北的東北東方約430公里之海面上，以每小時9轉4公里緩慢速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒48公尺，相當於15級風，瞬間最大陣風每秒58公尺，相當於17級風，七級風平均暴風半徑280公里，十級風平均暴風半徑100公里。

今(2日)晚至明(日)台灣北部海面、東半部海面及巴士海峽風浪明顯偏大，尤其基隆北海岸及宜蘭沿海易有5米以上浪高，台灣附近其他海面風浪亦逐漸增大；基隆北海岸、北部、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海及澎湖、金門、馬祖易有長浪發生，請避免前往海邊活動。