卡努颱風持續西進，其特大號暴風圈將會壟罩部分北部陸地，加上風速已達停班課標準，因此北部許多人都在期待颱風假宣布。不過就有一群人直言，颱風假是否宣布，都跟自己無緣，因為要遠端上班，還無法補假，揭露無奈現實面。

卡努步步進逼，但其時速8公里的龜速，恐拉長對台灣的影響，也讓民眾相當煎熬。就有網友表示颱風來襲，外面狂風大雨，哪裡都去不了，大部分店家也都會臨時休息，根本沒地方可去，反而颱風過後，事情會更多，詢問大家會想放颱風假嗎。

鄉民們也紛紛回答：「不想放可以自主去上班」、「颱風來了不放假難道冒著風雨去上班？」、「不想放颱風假，但大風大雨出門幹嘛」、「當然要放，在家躺床耍廢我也爽啊」、「睡到飽對於現在上班族來說是最幸福的事」。

此外也有許多人直言，若宣布颱風假，自己還是得遠端上班：「颱風假對我們完全沒好處，要遠端上班」、「遠端上班還不能補假，想哭」、「颱風假對我們遠端族無緣啦」、「居家辦公，謝謝指教」、「無法理解遠端上班就不能補假是什麼道理」。