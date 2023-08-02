今年第6號颱風卡努持續增強，日本氣象廳昨上午升級「非常強颱」，昨晚起維持「非常強的強度」侵襲沖繩地區。氣象專家表示，卡努將持續籠罩沖繩長達1個禮拜，沖繩成了這次颱風最大苦主；提醒台灣還有緩衝時間，應盡早做好防颱準備。

卡努昨（1日）逼近日本南部沖繩縣，幾乎全縣各島均陸續受暴風圈籠罩，昨傍晚入夜之際沖繩本島各處已現強風驟雨，岸邊大浪洶湧，部分地區停電。日本氣象廳警告沖繩居民不僅要提防滔天巨浪與大潮，還要小心土石流與低窪地區淹水等災害。

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》今凌晨在臉書發文指出，這次卡努颱風最大苦主就是「沖繩」，幾乎長達1個禮拜都在卡努的籠罩之下，希望災情不要太嚴重；並提醒台灣還有緩衝時間，「要趕快做好防颱」。

粉專表示，卡努預測路徑稍微西修，暴風圈觸及台灣北部的陸地越來越多，雙北、基隆、桃園、宜蘭很可能發陸上警報。