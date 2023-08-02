卡努颱風來襲 新北市明天停班停課 20:132023/08/02 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 卡努颱風來襲，新北市明天停班停課。(翻攝自氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中颱卡努暴風圈將會觸台，氣象局晚間5時30分發布陸警，新北市政府晚間8時宣布，經基北北共識，新北市明停班停課。 卡努颱風襲台 宜蘭鬆口了！明天停止上班、上課 跟颱風假說掰！ 桃園明天正常上班上課 卡努未達標準跟颱風假說掰 竹市明日正常上班上課 #卡努 #颱風 #陸警 #颱風假 #氣象局 也許您會感興趣 推薦閱讀 卡努颱風來襲 外木山海上王爺祭延期一周 13:522023/08/02 生活 卡努恐變強颱！陸警時間出爐 新北這天達颱風假標準 08:112023/08/02 生活 卡努颱風逼近侯友宜坐鎮新北 昨迄今有9件災情通報 20:162023/08/02 生活 卡努颱風來勢洶洶 公路總局估「這10處」恐受影響 18:332023/08/02 生活 3地首發陸警！台北可能納入警戒區 卡努3日影響時程曝光 18:122023/08/02 生活 卡努暴風圈「籠罩北北基桃」 一圖看各地最強風雨時程 18:272023/08/02 生活 北北基宜明天停班停課！全台颱風假懶人包 18:432023/08/02 生活 卡努龜速前進 專家：3縣市可能納陸警 有望放颱風假 09:232023/08/02 生活 卡努颱風逼近 海巡勸離遊客76人 不聽硬闖最高恐罰25萬 15:062023/08/02 生活 終於等到颱風假 北北基宣布3日停止上班停止上課 20:112023/08/02 生活 5縣市颱風假機率增！卡努轉折點西修「陸地越摸越多」 07:282023/08/02 生活 卡努颱風影響 海空航班異動一次看 10:372023/08/02 生活 影》卡努颱風陸警發布 威脅北台 3地納警戒區 17:302023/08/02 生活 卡努外圍環流炸台！鄭明典：有「長命颱風」條件 12:022023/08/02 生活 卡努颱風發陸警 職安署呼籲加強各項作業安全 19:042023/08/02 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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