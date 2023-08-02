中颱卡努暴風圈將會觸台，氣象局晚間5時30分發布陸警，新北市政府晚間8時宣布，經基北北共識，新北市明停班停課。

卡努颱風襲台 宜蘭鬆口了！明天停止上班、上課
跟颱風假說掰！ 桃園明天正常上班上課
卡努未達標準跟颱風假說掰 竹市明日正常上班上課
#卡努 #颱風 #陸警 #颱風假 #氣象局