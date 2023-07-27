台8線117.4K關原災害段，因昨夜至今天持續降雨，造成邊坡不斷土石坍落，有路基掏空狀況。（新城警分局提供／王志偉花蓮傳真）

台8線117.4K關原災害段，因溪水暴漲，土石路泥流漫過路面。（新城警分局提供／王志偉花蓮傳真）

杜蘇芮颱風大雨狂炸花蓮縣，對外交通持續受到影響，台8線東段關原至太魯閣口路況重創，縣內也有多條道路橋樑仍封閉，鐵路交通部，東部幹線花蓮-台東各級列車停駛；到目前為止，花蓮縣位在「土石流紅色警戒」區域住民，已撤離達1455人，因大雨未歇，縣府呼籲民眾勿自行返家，以防意外。

花蓮縣災害應變中心統計，截至今上午10時，花蓮轄區目前停電區域壽豐鄉(34戶)，俟道路搶通後，即搶修供電。花蓮縣新城鄉新城村、順安村，秀林鄉富世村、崇德村、秀林村等5村因風災造成水源高濁度影響供水。道路部分，台8線114.6K~120.5K、台23線7K~16K、台30線0K~5.5K、台11甲4K~16.4K、台8線120.5k~184.5k等路段預警性封閉。

其中，台8線117.4K關原災害段，因山區大雨驚人，轄區新城警分局表示，目前有路基掏空下陷狀況，阻斷交通，已在114.6k設柵欄封路，工務段人員正搶修中，目標是明天上午7時恢復每天5次放行，請民眾勿進入。

玉里鎮高寮便橋、富里鄉崙天便橋及竹林便橋、卓富大橋、崙天便橋等皆已實施預警性封閉。在預警性撤離的部分，富里鄉92人、秀林鄉472人、萬榮鄉200人、卓溪鄉377人，共累計撤離1533人。

因應颱風來襲，台鐵局宣布，東部幹線（台北-花蓮-台東間），花蓮-台東間各級列車停駛；花蓮往台北方向由羅東（部分蘇澳新）行駛至台北區間，台北往花蓮方向僅行駛至羅東（部分蘇澳新）；台北-蘇澳間區間車正常行駛。

縣長徐榛蔚表示，秀林鄉婦人昨夜間視察水路管線卻失足引發憾事，對此沉痛遺憾，呼籲已撤離與收容民眾需在完全安全的狀況下才能返家，不可中途返家，保障自身的生命安全。