據中央氣象局氣象預報顯示，卡努颱風於8月3日至4日離台灣最近，可能帶來強風豪雨，勞動部職安署呼籲事業單位儘快評估工作職場強風豪雨危害，並應加強各項安全防護措施；強風豪雨期間應避免鄰水、高架及外送等戶外作業，如需進行災害防救必要外勤工作，應事前評估危害，並確實置備適當個人防護具與交通工具以供使用。

職安署說表示，依據往年經驗，台灣受颱風外圍環流影響，可能有強陣風及豪大雨，職安署提醒事業單位做好災害預防準備，尤其北部地區對於營造工地之施工架、圍籬、塔吊、橋梁上方等設施倒塌及物體飛落，有危害勞工及社會大眾安全之虞者，雇主應於強風豪雨來臨前加強穩固措施；勞工於鄰近水域及邊坡作業時，易因溪水暴漲或土石流造成撤離不及，致發生溺斃及土石掩埋災害，雇主應訂定緊急應變措施，如有危險應即通知作業勞工迅即撤離，並視情況展開救援。

職安署說，強風豪雨過後，營造工地邊坡作業易發生土石飛落及邊坡倒塌、崩塌等災害，另對於受損廠場修繕易發生墜落及感電等災害，應先評估作業風險，加強各項安全衛生措施，才能施作。

職安署強調，事業單位不可輕忽颱風伴隨強風豪雨的高度危險，應致力安全衛生措施以防止發生職災，雇主如未依職業安全衛生法規定辦理各項安全應變措施，因而導致勞工罹災者，勞動檢查機構將依法查處究辦。