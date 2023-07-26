杜蘇芮逼近 花蓮遠百、愛買提前20：30打烊 19:402023/07/26 中時 吳奕萱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 遠百花蓮提前閉店。（GOOGLE MAPS） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 杜蘇芮颱風逼近，遠百花蓮今（26日）提前閉店。（遠百提供） 颱風「杜蘇芮」逼近，全台都籠罩在強風暴雨中。遠東百貨甫宣布，今（26日）「遠百花蓮」暨「花蓮愛買」同步調整營業時間到20:30提前閉店，以利同仁提早返家，造成消費者不便敬請原諒。 杜蘇芮挾強風豪雨襲台 清境、日月潭退房率最高達7成 中颱杜蘇芮暴風圈預計午後襲台 玉山438山友全下撤 杜蘇芮暴風圈下午觸陸 5地區明有望放颱風假 #花蓮 #杜蘇芮 #遠百 #愛買 #閉店 也許您會感興趣 推薦閱讀 杜蘇芮最新風雨預報出爐！2縣市達「颱風假」標準 11:112023/07/26 生活 杜蘇芮陸警擴大「再增3縣市」暴風圈即將觸陸 14:402023/07/26 生活 杜蘇芮「核心半殘」龜速移動 北轉登陸機率曝 網愣：真的見鬼 19:492023/07/26 生活 杜蘇芮環流撞中央山脈「雲雨帶卡住了」 專家示警：3縣市暴雨炸2天 17:242023/07/26 生活 新北環保局加強巡檢928側溝 防範杜蘇芮颱風 16:202023/07/26 生活 杜蘇芮外圍環流凶猛 專家：有機會翻越中央山脈到西部 07:502023/07/26 生活 杜蘇芮暴風圈觸陸！2地入夜劇烈降雨 北台灣現超強陣風 16:152023/07/26 生活 杜蘇芮打轉達顛峰 陸警範圍往北擴大 台南入列 07:592023/07/26 生活 杜蘇芮颱風恐致災 高雄山區啟動預防性撤離 09:412023/07/26 社會 杜蘇芮雨勢驚人 花蓮東大門夜市暫停營業 16:452023/07/26 生活 杜蘇芮前腳還沒走 第6號颱風「卡努」最快明生成 10:242023/07/26 生活 花蓮持續豪大雨 中南區3鄉鎮公所規畫撤離山區居民 12:172023/07/26 生活 嚴防「杜蘇芮」登陸 大陸提升防汛防颱應急回應至三級 18:102023/07/26 兩岸 杜蘇芮可能在「這裡登陸」氣象局曝最接近時間 15:222023/07/26 生活 杜蘇芮最新路徑分2派 專家曝1模式「台東登陸」 09:482023/07/26 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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