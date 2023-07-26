杜蘇芮颱風逼近，遠百花蓮今（26日）提前閉店。（遠百提供）

颱風「杜蘇芮」逼近，全台都籠罩在強風暴雨中。遠東百貨甫宣布，今（26日）「遠百花蓮」暨「花蓮愛買」同步調整營業時間到20:30提前閉店，以利同仁提早返家，造成消費者不便敬請原諒。