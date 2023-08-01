2023哈佛商業評論（HBR）第二屆台灣最佳女性CEO調查，遠東百貨總經理徐雪芳名列上市TOP20榜上，在上榜率僅13.3％激烈競爭當中脫穎而出，除了經營績效備受肯定之外，把ESG永續發展指標導入企業DNA，更是徐雪芳入榜主因。

2023HBR盤點全台逾1,700家上市櫃、共225位女性領袖，7月31日公布女CEO前30強，綜觀今年評選的特色在於首度納入ESG指標，最終評選出上市女性CEO 20強，以及上櫃女性CEO 10強，成為台灣最佳女性CEO 30強的桂冠得主。

台灣零售市場競爭激烈，在淺碟經濟環境當中容易受外在條件造成波動，再加上近三年疫情攪局，徐雪芳每天每時每刻都必須掌握市場脈動，戰戰兢兢擬定策略，並在疫情開出遠百竹北店，搏出一條受消費者歡迎的路線，也在首年創出65億亮眼佳績，並挹注2022全年業績超越550億元。

徐雪芳強調，經營上需要創新求變，由內而外的經營內涵更是謹守ESG指標，環境保護、社會責任、公司治理三大支柱是建構遠百的精神，更帶頭內化，把這樣的理念傳遞給每個遠百人。

根據2023《哈佛商業評論》調查，本屆調查225位女性CEO所領導的企業中，有四分之一已出具永續報告書，女性領導的企業在社會面、經濟面、環境面和揭露面四大面向，表現都優於整體企業的水平，遠百小至國際展活動、大到每棟綠建築的要求，都在持續實踐，成為傑出女力典範的軟實力，徐雪芳常提醒團隊「Retail is detail」，在得知獲得2023HBR肯定，她強調「這是全遠百每個人的努力才能成就」！