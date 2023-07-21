交通部公路總局今天（21日）審查5縣市通勤月票計畫，宜蘭縣所提出的750元、1800元、2300元月票方案，審查委員以計畫內容較為完整，符合本次月票政策目的與精神，審查通過，宜蘭縣政府交通處表示，收到核定公文後會盡速完成相關程序，750元、1800元月票預計會在8月中上路。

今天民眾黨立委陳琬惠在臉書說，完善縣民權益，一點也不能等待！上周還召開中央部會和宜蘭縣府協調通勤月票計畫，一同釐清問題，確保能順利通過審查；感謝交通部的努力及宜蘭縣政府的全力配合，相信未來中央能持續給予支持，投入資源、落實交通平權，滿足城鄉不同的公共運輸需求。

宜蘭縣750元通勤月票，是縣境內台鐵、市區公車；1800元是北宜境內台鐵、國道客運、宜蘭縣市區客運；2300元包括北宜境內台鐵、國道客運、宜蘭縣市區客運、台北捷運、新北捷運、雙北聯營公車、公共自行車等。

縣府交通處說，750、1800月票預計8月中上路，屆時民眾可以在各轉運站購買，但月票中搭乘台鐵部分，是預計10月才能開始；2300元月票涉及新北、台北的捷運與市區公車刷卡等設定問題，預定是10月才能推出；縣府為了通勤月票做了不少準備，也終於通過審核，後續縣府會加速相關程序，讓民眾可以使用通勤月票。