交通部公路總局第三區養護工程處19日在恆春鎮辦理最後一場次屏南快速公路可行性研究地方說明會，恆春居民急促表示，別再評估！真的等太久了！屏東縣政府全程派員參與，並要求三工處廣納民眾意見，加速建設期程。

由於部分民眾擔心快速公路完成後，旅客將不會駐足停留，恐影響地方農業產銷及觀光發展，衝擊商家農民生計，建議應規畫交流道、休息站及產銷專區等，縣府也請三工處納入評估。

屏縣府交通旅遊處長黃國維指出，屏南快速公路可分離通過性及地區性交通，紓解屏南地區屏鵝公路假日交通瓶頸，提供一條可快速聯外的緊急防救災及醫療運送道路，而且還可強化屏南地區聯外運輸功能，促進地方農特產品對外產銷。

另方面可減少遊客旅行時間，能有更多時間停留，縣府也會配合中央辦理情形規畫相關配套措施，吸引遊客駐足觀光旅遊。

黃國維表示，目前屏南快速道路可行性研究為計畫第一階段，後續還有綜合規劃及環境影響評估等作業進行，公路總局皆會召開公聽會，持續蒐集地方意見，使整個規畫可貼近民意需求。

屏東縣政府也會持續促請交通部及公路總局參採各方意見，盡速完成可行性研究案，加速推動下一階段的綜合規畫程序，讓屏南快速公路建設可早日完成。