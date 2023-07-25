中颱「杜蘇芮」外圍環流已在台灣上空，目前氣象局已經發布陸上颱風警報，將屏東、恆春半島列為警戒區域，而根據氣象局最新風雨預報，蘭嶼綠島、恆春半島、金門縣的最大平均風力與陣風，將在明（26日）晨達到停班停課標準，不過實際狀況仍得依各地方政府發布為準。

根據我國《天然災害停止上班及上課作業辦法》，依據氣象預報或實際觀測，颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或是降雨量達各通報權責機關警戒值（山區200毫米，平地350毫米），且已致災或有致災之虞時，可依法發布停止上班及上課。

氣象局發布最新風雨預報。（翻攝自氣象局）

而根據氣象局今日16時最新發布的風雨預報，蘭嶼綠島將在今晚18時至明日0時達到最大平均風力9級、陣風10級，之後持續增強，在明日6時至12時達到最大平均風力10級、陣風11級，恆春半島、金門縣在明日6時至12時達到最大平均風力9級、陣風10級。

氣象局分析，杜蘇芮目前位於鵝鑾鼻的東南方海面，以每小時13公里速度向西北西進行，同時暴風圈持續擴大中，其暴風圈已進入巴士海峽，對屏東及恆春半島將構成威脅。