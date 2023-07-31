台東綠島2名遊客今上午疑似遭大浪帶離藍洞岸際，加上未穿著救生衣，受困海面，無法自行游回，綠島安檢所獲報員趕赴現場救援，其中1名姚姓男遊客自行上岸，另1名李姓女遊客被救上艇時，已無心跳呼吸，由空勤後送台東馬偕醫院，目前搶救中。
海巡署東部分署第一三岸巡隊表示，上午10點26分接獲通報，由綠島安檢所派員攜帶救生裝備赴事發海域、岸際實施搜救；抵達現場後發現姚姓男子僅輕微擦挫傷並由海巡人員攙扶上岸，另1名李姓女子已遭海流帶離岸際，海上救生協會隨即自公館港駕艇至外海進行搜索，於11點02分將女子載上艇並實施救護，經查身上無明顯外傷但意識不清，送往醫院救治。
據了解，25歲李姓女遊客當時僅穿泳衣在藍洞礁岩處戲水，25歲姚姓男遊客負責拍照；未料，海水漲潮，2人遭浪捲入海。姚男自行游上岸，手腳些微擦傷，李女則被浪帶離至外海，救援上挺時已失去生命跡象，緊急送往綠島衛生所搶救，經評估申請空勤後送台東馬偕醫院，下午3點06分到院，目前搶救中。
第一三岸巡隊呼籲，適逢暑假及颱風盛行期間，民眾於海域進行遊憩活動時應注意自身安全及活動海域長浪威脅，並應作好風險評估，攜帶救生圈或穿著救生衣，切勿前往危險海域戲水。
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