屏東2地區有山區暴雨，發布防災告警訊息。(翻攝自氣象局)

（14：13更新）國家級警報響！受卡努颱風帶來的西南風影響，易有短延時強降雨，氣象局發布防災告警訊息，屏東縣霧台鄉、三地門鄉山區暴雨持續時間至15時56分，屏東縣沙漠溪(海神宮)、屏東縣隘寮北溪(飛龍瀑布群)已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並注意安全，遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。以及發布屏東縣大雷雨訊息，持續至15點。

屏東大雷雨開轟，5縣市豪大雨特報。(翻攝自氣象局)

以及氣象局持續發布5縣市豪大雨特報，屏東升級大豪雨，今日屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，高雄市山區有局部大雨或豪雨，南部地區及嘉義、台東山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。

氣象局表示，今天（6日）環境仍偏西南風，迎風面中南部地區整天不定時有短暫陣雨，水氣和昨天相比稍微減少一些，雨勢略為減小，不過南部地區及中部山區仍易有局部大雨，尤其南部山區也有局部豪雨，由於連日降雨，易有坍方、落石、土石流及溪水暴漲，非必要勿前往山區活動，東半部山區則因為西南風過山影響，亦有局部短暫陣雨，其他地區大致為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，各地高溫普遍約在32至35度，東南部位在西南風背風側，有焚風發生的可能，北北基及東半部局部近山區或河谷有36度高溫發生的機率。

第６號颱風「卡努」早上８8的中心位於台北東北東方850公里之海面上，向東逐漸遠離台灣，對臺灣影響減小但仍會為沿海帶來長浪，且適逢年度大潮，漲潮期間沿海低窪地區需留意海水倒灌及積淹水；又因西南風影響，北部、東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海空曠地區易有8至9級強陣風，務必注意安全。