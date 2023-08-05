行政院副院長鄭文燦到南投縣災害應變中心視察，南投縣長許淑華進行災情簡報。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

行政院副院長鄭文燦5日下午2時到南投縣災害應變中心視察，南投縣長許淑華進行災情簡報，強調仁愛鄉對外的主要道路太14線（埔霧公路）中斷，造成人車無法挺進鄉內搶修道路，也無法搶修電力、電信等設施；鄭文燦指示，預計台14線下午恢復單線雙向通行，明日下午全線通車。南投縣府宣布，仁愛鄉明日（8月6日）停止上班停止上課。

許淑華表示，仁愛鄉單日雨量750毫米，暴雨重創仁愛鄉，一共有56處道路手組，埔霧公路要到明天下午才能搶通，若沒搶通投83、投89搶通有困難，電信、電力工程人員無法挺進搶修，電力、通訊將中斷，下午將有300名後備軍力進駐加入救災。

仁愛鄉長江子信說，精英村1村民失蹤，村民自組搜救隊搜救中，暴雨造成多處道路中斷，鄉內有9部落成孤島，如力發線3村中斷，物資完全進不去，廬山、精英、都達也是沒水沒電，還遭逢土石流，萬豐、松林部落也是孤島，已動用各部落內戰備存糧，若不足在商請部落內雜貨店支應，大概糧食能支撐2天，希望能派遣直升機通頭相關物資。

鄭文燦指出，已經要求二工處加強搶修，預計台14線下午恢復單線雙向通行，而投89線希望能搶修到受困人車處，協助民眾全數平安脫困，希望台14線明日下午能恢復全線通車。直升機已待命，若氣候條忝許可，一定會進行患者後送，或空投部落居民所需物資。

南投縣府衛生局說，各部落共7名洗腎患者，其中2人自行搭機車下山，剩餘5位仍在部落，有4人在春陽、1人在發祥，縣府列為首要救援對象；據悉目前春陽機車已可通行，該局將以機車接駁方式將患者接至仁愛衛生所，發祥1位患者因在發祥國小旁，明日如天氣可以將以直升機接駁方式。