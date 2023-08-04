氣象局地震報告顯示，今日20時52分東南部海域發生規模4.1的地震，地震深度20.4公里，震央位於台東縣政府南南東方111.3公里，位於台灣東南部海域，最大震度為台東縣蘭嶼4級、屏東縣1級。

值得注意的是，從今日20時22分起，東南部海域陸續發生5起地震，分別是20時22分規模4.9地震、20時25分規模5.0地震、20時28分規模4.1地震、20時51分規模3.8地震，以及20時52分的規模4.1地震，最大震度為台東縣蘭嶼4級。

4日20時25分發生規模5.0地震，震央位於台灣東南部海域。（圖／氣象局）
4日20時25分發生規模5.0地震，震央位於台灣東南部海域。（圖／氣象局）
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