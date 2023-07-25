TPASS交通月票今（25）日上路第25天，公路總局表示，累計至昨日為止已有約60.2萬人次加值購買月票；另外昨日購買月票人數相較過去幾天略有增加，顯示應有部分民眾開始續購下個月的月票。至於本月的單月份購票人數，公路總局表示暫無統計。

根據公路總局統計，累計至昨日的60.2萬人次加值購買月票，包含基北北桃44.4萬人次、中彰投苗約2.7萬人次、南高屏約13.1萬人次，新增約1萬人次。

使用人次方面，累計至昨日為止，已約有2478.6萬人次使用，包含台鐵193.8萬人次；捷運（含輕軌）1237.4萬人次，其中基北北桃1165.8萬人次、中彰投苗15.8萬人次、南高屏55.8萬人次；公車（含市區公車及公路客運）928.8萬人次，其中基北北桃862.9萬人次、中彰投苗46萬人次、南高屏19.9萬人次。其他運具含公共自行車及渡輪118.6萬人次，包括基北北桃96.9萬人次、中彰投苗5.9萬人次、南高屏15.8萬人次。

公路總局表示，至昨日購買月票人數累計已突破60萬人次，單日使用約130萬人次，樣態與前幾周大致相同；另昨日購買月票人數相較過去幾天略有增加，顯示應有部分民眾開始續購下個月的月票。

公路總局對本報表示，暫無統計單月份的購票數量。