7-11「香草夾心餅乾聯名款－原味夾心餅乾香草口味」，169元。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

超商聯名花招百出，看好星巴克攜手韓團BLACKPINK推周邊在社群累積不小聲量，7-11也引進夢幻的「香草夾心餅乾聯名款」，還附BLACKPINK成員小卡；萊爾富則看好炎夏水上活動相當夯，首度跨界攜手科建鋁船開賣「百萬遊艇」，刷新萊爾富預購專刊商品史上最高金額紀錄。

萊爾富首度跨界攜手科建鋁船，於《涼爽一夏》中秋預購專刊開賣「百萬遊艇」，提供的客製化遊艇預約專案優惠價130萬元起，主打款為「520R勁裝版」，一次能搭載五人共乘的船艙，還能輕鬆停入大部分的大樓地下停車場，該款有加高的擋風鏡可拓增視野，同時提升擋風性與防禦隨風來襲的浪花，加上全尺寸的前後護欄可作為行船或登岸時有力的靠山，以及副駕駛座新增人性化的扶手與吊點設計，更方便使用與固定放置物品，加上防滑鋁花板鑲嵌在船地板，兼具質感與實用性。到萊爾富預約購船再享專屬四大優惠，包括船外機標配90HP免費升級115HP、每船一人駕訓學費、優惠5萬元船廠購物金與萊爾富禮券1萬元。

7-11日前引進超夢幻「韓國聯名可可夾心粉紅餅乾」，首波上市即引發粉絲搶購熱潮。即日起再引進全球粉絲期盼已久的「香草夾心餅乾聯名款」，內附韓國大勢女團成員小卡，共十款隨機出貨，限量6000盒於台北市限定156間門市，即日起陸續到店販售，原價169元一盒，新品收藏價2件269元。