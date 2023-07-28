進入通膨時代，物價不斷攀升，不少人更是直接放棄買房。近日就有網友表示，朋友月薪才35K，卻直接買了百萬休旅車，讓他相當不解，「不知道哪來的勇氣」，文章曝光後引發討論，但許多鄉民看到「住在家裡」4字，認為非常合理，反而是原PO少見多怪。

原PO在PTT八卦版發文「薪水三萬多敢買車？」，他表示朋友一個月薪水才35K，也不是含金湯匙出生，家裡也沒有提供資源，住在家裡，目前單身，結果最近直接買了一台RAV4，雖然不是豪車，但養車花費就不少，「到底什麼勇氣三萬多月薪敢買新車？」

鄉民指出，該名朋友住在家裡，就可以節省龐大開銷，更何況還是單身，35K可以專心養車還能存錢沒問題。(示意圖／陳信翰攝)

文章貼出後鄉民認為該名朋友住在家裡，買百萬車相當合理：「關鍵字：住家裡」、「有什麼不敢？住家裡又不用養父母很合理啊」、「沒給零用錢，吃住都在家裡沒什麼吧」、「加92、保養自備機油刪單、換二手胎，牛頭牌超好養」、「台灣有車的成本比其他國家便宜很多了」、「住家裡又沒女友，薪水全部拿去養車又不會很吃力」、「光是家裡吃住，沒有其他興趣，一個月就可以存25K了」、「買車跟買房完全不一樣，該煩惱的是停車位」。

不少人更直言，薪水只是表面數字：「我月薪一樣30幾K啊，但股息遠超這數字」、「薪水只是表面好嗎，先擔心你自己吧」、「一看就知道原PO沒什麼社會經驗」、「先做好功課再發文吧」、「你收入只有薪水的話那還是別買啦」、「看起來原PO很羨慕」、「一堆人投資賺的比月薪還多，你當然不會知道」。