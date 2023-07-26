看好自駕遊艇商機，超商萊爾富首度跨界攜手科建鋁船，於中秋預購專刊開賣「百萬遊艇」，刷新萊爾富預購專刊販售商品史上最高金額紀錄。

而除了夢幻客製遊艇，中秋預購專刊更祭出北中南蛋黃酥排隊名店預購，包括一之軒、李鵠、龍鳳堂、陳允泉、金葡萄等名店，以及中秋應景必備的燒肉名店商品與烤肉食材系列，9月26日前購買中秋月餅、烤肉食材系列商品享指定品項第2件9折優惠；此外，超商獨家支付優惠回饋，門市刷聯邦信用卡指定消費單筆滿800元，每筆最高可現折80元，限量8,000組。

根據內部觀察，民眾最喜愛的月餅種類，以傳統蛋黃酥及鳳梨酥，最受青睞，其中又以便利商店、傳統老店或地方人氣名店及網購人氣名店官網與購物平台為主要購買熱點，而集結各家精華的超商預購專刊與門市現售服務，能讓消費者節省排隊與做功課時間，民眾購買意願會大幅提升5成。

萊爾富表示，提供的客製化遊艇預約專案優惠價130萬元起，到萊爾富預約購船再享專屬預購四大優惠，包括船外機標配90HP免費升級115HP、每船一人駕訓學費、優惠5萬元船廠購物金與萊爾富禮券1萬元，讓實現遊艇夢不再遙不可及。