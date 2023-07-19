飼主帶著萌寵走秀，是首場遊艇市集的一大亮點。（曹婷婷攝）

遊艇向來讓人感覺高不可攀，亞果遊艇碼頭是台南唯一民間企業經營的遊艇碼頭，雖有餐廳開放外界用餐，但一般人少有機會走進去，為了讓更多民眾親近海洋，亞果遊艇集團將從7月29日起，每月最後一個周六舉辦「遊艇大街市集」，本月以「萌寵天堂」作為開場，營造寵物友善場域，將安排萌寵走秀及12家特色攤商，讓民眾帶著毛小孩體驗好吃好玩的市集。

為宣傳「亞果遊艇大街市集」，今天主辦單位也安排不少萌寵現身與主人一同秀出海洋主題裝扮，有飼主把兔子穿上蓬蓬裙、有的則把愛犬穿上水手服，超萌模樣讓圍觀者拚命拍照。為了推廣親海體驗，樂活海洋學院針對活動當日消費民眾，更祭出價值上萬元的包船券作為抽獎贈品。

亞果遊艇總經理唐玉書表示，根據統計，去年家犬家貓250萬隻，產業市值高達511億元，顯示台灣人對寵物的重視程度不斷提升，身為台灣海洋休憩產業領導品牌的亞果遊艇，優先打造安平遊艇碼頭大街為寵物友善場域，首場市集就是把遊艇碼頭化身萌寵大街，推出包括戶外寵物所、寵物拍照打卡熱點，碼頭大街各家餐廳免費提供寵物水碗、供水，市集時間為下午3點至晚上9點，免費入場。