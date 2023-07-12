酪梨品種多樣，有紅心圓、嘉選二號，嘉選三號等。（張毓翎攝）

有「酪梨之鄉」稱號的台南市大內區，因有曾文溪環繞，以及位處丘陵地帶，適合酪梨生長，每年7、8月是主產季，大內青農聯誼會會長胡國雄表示，今年缺少雨水滋潤，產量大約較去年少2到3成，不過價格依然較進口實惠，當季新鮮的國產酪梨陸續上市，品質相當好。

台南酪梨產量達9419公噸，為全台最大產區，占全台種植面積36％，主要集中於大內區259公頃、山上區74公頃及善化區58公頃等，其中大內區種植面積更是全台之冠，占全台種植面積14％。

酪梨品種多樣，有紅心圓、嘉選二號，嘉選三號等，產季從6月到隔年2月，農友會以不同品種調節產期，避免產期集中影響市場價格。

胡國雄說，酪梨今年1至4月開花結果後，缺雨水滋潤，5至6月梅雨量也少很多，膨果期落果嚴重，產量約比去年減少2到3成。酪梨市場售價依品種與產期不同關係，大約每台斤60至150元區間，跟進口酪梨比較起來大約只有半價，仍相當經濟實惠。

有的農民會將酪梨繳交拍賣市場，有的則會自創品牌在網路上行銷；農友翁羚桂說，家族種植酪梨已經傳承三代，她的孩子偶爾也會幫忙，幾年前，創設「誠灃酪梨」品牌，並加入有機栽培和產銷履歷的行列，增加市場競爭力。

大內區農會將於7月18日在板橋農會、26日在深坑農會、29日在台南市農會假日農市辦理酪梨展售推廣活動。另外，大內區公所將於7月23日上午9點，在大內公有市場旁農會空地，辦理大內酪梨節產業文化活動，喜歡吃酪梨、逛市集的朋友們千萬別錯過。