政大書城宣布8月31日停業的消息震驚各界，今天是政大書城從台北搬到台南屆滿10周年，台南市副市長葉澤山昨晚打電話給創辦人李銘輝，代轉市長黃偉哲關切之意，也表達「政大書城是台南的書局」，大家都很關心也希望提供協助。李政輝回應指出，感受到台南人的熱情及人情味，但4年虧損近4000萬元，「對於停業一事會仔細研議」。

葉澤山說，鑑於昨天政大書城只發表簡單的聲明，市長黃偉哲要他趕快聯絡李銘輝了解狀況，李銘輝上午也對外說明，並表達對台南的情感很深，因為台北結束後就移轉到台南，台南人對政大書城也有很深的感情，政大書城是台南的書局，「台南很需要一間這樣子的書局，就像生活上不可缺少的空氣水和陽光」。

葉澤山強調，李銘輝曾經提到一些困境，這些年因為疫情影響造成虧損，大環境對出版業很辛苦，幾十年來存在許多不合理，此次從現在到「8月31日停業」的這40天將作為一個契機，希望出版同業能夠團結，一起解決出版界的困境。

葉澤山認為，李銘輝不打算接受政府補助，至於是否停業也還沒有定論，現階段公部門很難有著力點，但他已向李表達政大書城在台南落地生根，不管未來去留如何，市府都會全力支持。

李銘輝證實，昨晚曾與葉澤山深談，確實也發了一些牢騷，開書店幾十年深知出版業有許多不合理之處，像是電商可以打5、6折，但書店進貨卻只能拿到68折；政大書城從2019年至今虧損慘重，「如果割捨得掉早就收起來」，書店要繼續經營就必須打破重重困境。

至於停業是否還有轉圜？李銘輝也說，就將從現在到「8月31日停業」的這40多天作為一個契機，刺激政府及出版業，希望大家共同討論，如何改變經營環境？