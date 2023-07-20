高雄市燕巢動保關愛園區的「吹狗螺」系列活動，今年暑假以「動物體驗與互動」為主題，變身為「吹狗螺渡假村」，市長陳其邁今日前往參訪、與汪喵互動，並體驗入住大飯店，也親手製作毛孩餐點，為狗狗清洗、擦拭、烘乾。（林雅惠攝）

高雄市燕巢動保關愛園區的「吹狗螺」系列活動，今年暑假以「動物體驗與互動」為主題，變身為「吹狗螺渡假村」，市長陳其邁今日前往參訪、與汪喵互動，並體驗入住大飯店，也親手製作毛孩餐點，為狗狗清洗、擦拭、烘乾。（林雅惠攝）

高雄市燕巢動保關愛園區的「吹狗螺」系列活動，今年暑假以「動物體驗與互動」為主題，變身為「吹狗螺渡假村」，市長陳其邁今日前往參訪、與汪喵互動，並體驗入住大飯店，也親手製作毛孩餐點，為狗狗清洗、擦拭、烘乾。（林雅惠攝）

「吹狗螺渡假村」去年獲得好評，更獲2022日本優良設計大賞，圖為動保處長葉坤松（左）獻獎給市長陳其邁。（林雅惠攝）

高雄市燕巢動保關愛園區的「吹狗螺」系列活動，今年暑假以「動物體驗與互動」為主題，變身為「吹狗螺渡假村」，市長陳其邁今日前往參訪、與汪喵互動，並體驗入住大飯店，也親手製作毛孩餐點，為狗狗清洗、擦拭、烘乾，希望透過動物渡假村概念，教導民眾認識動物保護、了解流浪犬的一切，讓所有浪浪都能有個溫暖的家。

陳其邁表示，「吹狗螺渡假村」在暑假提供大小朋友一個認識動物的好去處，從認識到認養，讓流浪的毛小孩有個好的主人及收養環境；去年獲得好評，更獲日本優良設計大賞，從5700多件作品脫穎而出，吸引1000多名小朋友來此參觀。

為增加動保量能，高市府以府級委員會形式，提升動保相關政策規畫與協調，而各界關注的「寵物生命紀念法規草案」正草擬中，盼在下會期提送議會審議，市府也籌編預算增加動保人力，期有效保障動物生命權，從出生到死亡，獲得完整的照顧。

陳其邁參訪燕巢動保關愛園區，特地穿上專屬工作圍裙，和長輩們一起製作雞肉丸，並且體驗最熱門的洗狗課程，搓洗、擦拭、烘乾等動作毫不含糊，他親餵手作雞球，不時撫摸、友善互動，過程溫馨，陳其邁也來到度假村的「吹狗螺大飯店」辦理入住，原本只提供浪浪居住，此次特別闢出住宿體驗區，讓民眾理解、進而想像與毛孩共同生活的畫面。

高雄市動保處表示，為扭轉人們對於動物收容所的刻版印象，市府2019 年開始於燕巢動物保護關愛園區舉辦「吹狗螺音樂節」，結合音樂祭和全新動物體驗教育，帶領民眾探索汪喵星球，讓人耳目一新，獲得2022年日本優良設計大賞殊榮；今年首度嘗試推出9天快閃活動，以「動物體驗與互動」作為主軸，設定「吹狗螺大飯店」、「食毛森旅」和「狗貓G.O.」等三個元素，營業至7／23，歡迎前往參觀。

動保處指出，鼓勵大家「領養不棄養」，欲領養毛孩的民眾，可至動保處壽山園區及燕巢動保關愛園區、動保處與寵物店家合作的29家寵物認養公益櫥窗，或動保處與企業團體（家樂福連鎖店、大遠百及大潤發）合作的認養活動中認養犬、貓，認養犬貓皆免費完成植入晶片、注射狂犬病疫苗及絕育，希望大家都發揮愛心，讓每隻浪浪都能找到溫暖的家。