營救人員在涵箱內發現貢德氏赤蛙棲息。（新北市動保處提供）

新北市動保處日前接獲石門區富基里長通報，從排水箱涵內傳出疑似犬隻受困狂吠叫聲，動保處隨立即派遣動保員會同消防隊員前往救援，經翻開箱涵孔蓋進入，遍尋未發見犬隻蹤跡，卻發現有大型貢德氏赤蛙棲息，原來是公蛙求偶的鳴叫聲，透過封閉環境造成音箱效應，才形成彷彿犬隻的吠叫聲。答案揭曉後，營救人員不禁捧腹大笑，卸下心中大石收隊返回。

富基里長曾進興說，民眾在散步時聽見斷斷續續狗吠叫聲，循聲判斷位置在里民活動中心前的排水箱涵下，因箱涵出水口狹小，無法探頭查看，遂通報動保處到場營救。

動保處派遣三芝動物之家動保員會同石門消防分隊、石門區公所人員前往救援，到場確實聽到從涵箱內傳來間歇疑似狗吠聲，眾人合力翻開涵箱孔蓋進入搜尋，以手電筒掃視卻遍尋不著犬隻，反而發現有蛙類棲息，經動保員確認，是台灣大型蛙類貢德氏赤蛙，因涵箱密閉空間造成音箱效應，蛙鳴被誤認為狗吠。

三芝動物之家站長謝弘斌表示，每年夏季5月到8月是貢德氏赤蛙繁殖期，因為體型較一般青蛙大，成年公蛙求偶時所發出鳴叫聲音和小狗很相像，故民間俗稱其為「狗蛙」。

動保處表示，這次烏龍營救事件雖是喜劇收場，但仍要呼籲，民眾若發現動物或鳥類傷病救援案件，應立即通報動保處，動保處24小時不打烊，負責拯救受傷、受困動物，並給予適當收容安置及醫療照護。