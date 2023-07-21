信義全球資產統計實價登錄交易資料，累計近五年台北市辦公室交易規模為771億元，平均每年都有逾150億元交易額，顯示辦公室產品實力堅強，市場穩健向上成長。分析各行政區的交易熱度，素有「台北華爾街」之稱的中山區，累計交易額達316億元，含金量最高；第二名為大安區，在百貨、捷運商圈加持下，累計交易額達138億元。

信義全球資產公司總經理林三智表示，此次新光一號REITs標售案以總共306.9億元全數標脫，是未來買方將會加速腳步布局市區商辦大樓的訊號。雖然市區辦公室屋齡以20年以上為主、較為老舊，但市區可開發土地稀缺、賣一塊就少一塊，買方購入「大齡」、「大坪數」商辦，除了自用、收租彈性運用外，看中的還有燙金地段未來開發價值及增值效益，成為高資產客群資產配置新策略。

林三智表示，下半年商用市場將持續聚焦精華市區辦公室，近期信義全球資產公司接受多組賣方委託銷售市區辦公室，一天內就有多組帶看，並進一步積極出價洽談，因此對於有處分需求的賣方來說，目前是個將資產出售、增值變現的好時機。

且從近期信義全球資產公司辦公室成交案例中，還可觀察到一項共通點，只要標的售價貼近行情、買方購置需求明確，交易決策就能夠快速推進；相對來說，若賣方對價格期待高於行情，即使是優質物業，也較難吸引買方，好貨反而乏人問津。