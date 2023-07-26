烏日區一處商辦大樓電梯突然故障，9名民眾受困近1小時後脫困。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

台中市烏日區一處商辦大樓日前上演驚魂記，9名上班族傍晚下班後搭電梯下樓，電梯突然卡在1、2樓動彈不得，警消獲報後馳援，消防人員合力將電梯門搬開，員警緊急返所拿來梯子，眾人受困近1小時後，終於順利脫困。

台中市烏日警分局表示，三和派出所日前傍晚6時許獲報稱一棟商辦大樓電梯有民眾受困，警員柯柔伊及實習生施泓均趕赴現場協助救援。

員警抵達後發現有9人受困，除了安撫受困民眾緊張情緒，在消防人員成功利用工具將電梯門開啟，卻無梯子讓民眾可借步出來，員警立即回派出所拿取所內三層梯返回現場。

救援過程中，民眾擔心受困民眾在悶熱難耐電梯裡身體不適，趕緊搬電風扇讓受困民眾降溫。經警消一番救援，加上電梯維修人員也到場搶救，終於成功協助9人脫困，結束這場近1小時「電梯驚魂記」；受困民眾對警消均表示非常感激。

烏日警分局呼籲，民眾若遇上受困電梯情形，謹記「不要慌張、不可開門、不會窒息、快點求救」的「三不一快」自救訣竅，千萬不要貿然嘗試自行脫困而發生墜落或受傷情形；若受困時，電梯訊號差時，可試圖撥打緊急救難號碼「112」，同時敲打電梯門製造聲響、大聲呼救引起他人注意。